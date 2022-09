Bauherrin beugt sich Baustopp für SL Riding Ranch

In Sachen Hagedorn-Ranch im Ortsteil Holtkamp überschlagen sich die Ereignisse. Nachdem die Stadt für Mittwoch einen erneuten Besuch der Baustelle angekündigt und mit der Versiegelung gedroht hatte, hat Bauherrin Barbara Hagedorn am Morgen angekündigt, sie werde die Arbeiten im Tagesverlauf einstellen lassen. Vertretern des Bundes für Umwelt und Naturschutz (BUND) wirft sie vor, ihre Bauarbeiter zu belästigen.

Die Stadt Bielefeld hat mittlerweile zwei Zwangsgelder verhängt, weil die Unternehmerin die Bauarbeiten wieder aufgenommen und auf Aufforderung nicht gestoppt hatte: am Freitag in Höhe von 20.000 und am Montag ein zweites in Höhe von 40.000 Euro, wie Hagedorn am Mittwoch bestätigte. Es sei ihr gar nicht möglich gewesen, so schnell zu reagieren, sie habe sich erst mit ihrem Anwalt besprechen müssen.

„Ich habe heute gegen 9 Uhr der Stadt mitteilen lassen, dass ich die Bauarbeiten an der SL Riding Ranch auf dem Grundstück Brockhagener Straße 285 noch vor dem Tagesende vorerst einstellen werde“, erklärte die Geschäftsfrau am Mittwoch in einer schriftlichen Stellungnahme. „Bereits erfolgte Arbeiten und Materialien werde ich anschließend noch zu schützen versuchen, um weitere unnötige Kosten zu vermeiden. Bis die Gerichte eine Entscheidung fällen, werde ich dann die Anlage selbst nicht weiter errichten.“

Der Entschluss sei ihr nicht leicht gefallen, denn sie gehe weiterhin von einer gültigen Baugenehmigung aus. Sie schulde ihrem Vertragspartner, dem Bauunternehmen, und insbesondere dessen Angestellten, „mich angesichts sehr aggressiver Angriffe durch Vertreter des BUND schützend vor sie zu stellen“. Ein BUND-Vertreter habe wiederholt das Privatgrundstück betreten, Nahaufnahmen von Mitarbeitern gemacht und diese beschimpft.

Sie kündigte an, jetzt einen Sichtschutz zu errichten. Ihr Vorwurf an die Stadt Bielefeld: „Zweimal habe ich Bauarbeiten aufgenommen auf der Grundlage von erteilten, wirksamen Baugenehmigungen. Die Stadt vergisst beim Erlassen des Baustopps, dass sie selbst die Genehmigungen erteilt hat.“

Bauamt will weiter kontrollieren

Stadtsprecher Daniel Steinmeier hatte am Dienstag gesagt, „das Bauamt wird auch morgen vor Ort sein“. Am Mittwoch teilte Steinmeier dann mit: „Der Rechtsanwalt der Bauherrin hat der Stadt heute schriftlich mitgeteilt, dass der Stilllegungsverfügung nachgekommen wird und die Bautätigkeiten noch heute eingestellt werden.“ Für die Verwaltung bedeutet das: „Damit kommt es nicht mehr zu einer Versiegelung der Baustelle.“ Gleichwohl werde das Bauamt die Baustelle weiter kontrollieren.

Mittwoch gegen 13.30 Uhr war von Aufräumarbeiten allerdings noch nichts zu sehen. An der Reithalle wurden weitere Träger montiert, und an anderer Stelle liefen Maurerarbeiten. Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes versuchten, ungebetene Gäste zu verscheuchen, und die Bauarbeiter fotografierten mit ihren Handys Pressefotografen. Die Stimmung auf der Baustelle war gereizt.

Der Bund für Umwelt und Naturschutz hatte sich am Dienstag „empört und bestürzt“ über die Erklärung der Unternehmerin vom Vortag gezeigt, sie wolle die Bauarbeiten bis zu einer gerichtlichen Klärung fortsetzen. Der BUND verwies auf den Eilbeschluss des Verwaltungsgerichts Minden, das am 13. Dezember einen Baustopp angeordnet hatte, bis die Klage des BUND gegen die Baugenehmigung der Stadt Bielefeld entschieden sei.

In einem Eilantrag hatte Barbara Hagedorn am 19. Juli beantragt, den Dezember-Beschluss abzuändern, nachdem sie die geforderten Unterlagen nachgeliefert hatte und die Stadt am 15. Juli eine Nachtragsgenehmigung ausgesprochen hatte.

Hagedorn verdrehe die Tatsachen, warf BUND-Sprecher Adalbert Niemeyer-Lüllwitz ihr vor. Sie begehe Rechtsbruch. In der Mitteilung erklärte BUND-Vorstandsmitglied Jürgen Birtsch: „Mit den laufenden Bauarbeiten wächst der Schaden, der ihr entsteht, wenn die begonnenen Bauten einmal zurückgebaut werden müssen.“

Niemeyer-Lüllwitz: „Frau Hagedorn versucht erneut, mit einer Erklärung die Öffentlichkeit zu täuschen. Sie verletzt massiv die Rechte des BUND als Kläger, der einen Baustopp erwirkt hat, und schafft Tatsachen. Das passt zu ihrem Projekt und dem dazu gestellten Bauantrag, mit dem sie Landwirtschaft vortäuscht, um eine im Landschaftsschutzgebiet nicht zulässige Reitsportanlage bauen zu können“.

Barbara Hagedorn beharrt darauf, dass es sich um einen zulässigen landwirtschaftlichen Betrieb handele.