Baum angebohrt und "vergiftet"

An mehreren Stellen wurden Löcher in den Baum gebohrt und darin eine bislang unbekannte Flüssigkeit hineingefüllt.

Die Kriminalpolizei bittet die Öffentlichkeit um Hinweise zu einem Umweltdelikt, das in der Straße Wellensiek in Bielefeld entdeckt wurde. Kriminalbeamte suchten den Tatort am Donnerstag, 24. März, auf und sicherten Spuren.

Nach Hinweisen von Mitarbeitern des Umweltbetriebs der Stadt Bielefeld haben unbekannte Täter eine "Tanne" an mehreren Stellen - in Bodennähe und höherliegend - angebohrt. In die entstandenen Löcher wurde eine bislang unbekannte flüssige Substanz gefüllt, die den Baum mutmaßlich schädigen oder abtöten sollte. Bei dem Gewächs handelt es sich um einen Lebensbaum mit einem Durchmesser von etwa 65 cm. Er ist deutlich höher als die benachbarten Wohnhäuser und steht - aus Richtung der Wertherstraße gesehen - an dem abschüssigen Teilstück der Straße Wellensiek.

Die Polizei fragt, wer hat Personen beobachtet, die Arbeiten an dem alleinstehenden Lebensbaum durchgeführt haben?

Die Polizei bittet um Hinweise unter: 0521/545-0