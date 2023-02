Bäume aus Südtirol für den Teutoburger Wald

Bielefeld

Wie kann der Wald der Zukunft aussehen? Welche Baumarten können in den Bielefelder Wäldern langfristig zurechtkommen? Bei einem Aufforstungsprojekt, an dem Schüler des Oberstugfenkollegs seit etwa zwei Jahren in Dornberg arbeiten, suchen sie auch Antworten auf diese Fragen. Dabei haben sie jetzt einen neuen Schritt gemacht und Bäume gepfanzt, die aus Südtirol kommen.

Von Hendrik Uffmann