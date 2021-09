Bäume statt Stellplätze

Stadt Bielefeld und Landschaftsplaner informieren am „Park(ing) Day“

Bielefeld

Einmal im Jahr im September werden an vielen Orten der Welt Parkplätze für einen Tag umfunktioniert, um zu zeigen, wie diese Stellplätze auch anders genutzt werden könnten. Diesen „Park(ing) Day“ nutzten am Freitag Mitarbeiter des Bielefelder Umweltamtes und des Berliner Planungsbüros Gruppe F, um am Rand des Altstädter Kirchplatzes das Straßenbaumkonzept der Stadt vorzustellen.

Von Peter Bollig