Baumheide erhält eine „Neue Mitte“

Bielefeld

Die Arbeiten an der „Neuen Mitte“ in Baumheide haben begonnen. Bei dem Großprojekt, das das Gesicht des Stadtteils im Zentrum völlig verändert, werden im ersten Bauabschnitt zunächst der Grünzug neben dem Freizeitzentrum (FZZ) am Rabenhof zu einem Sport- und Fitnessbereich aufgewertet und der Platz davor in Richtung Marktkauf neu gestaltet.

Von Hendrik Uffmann