Bielefeld: Dieb klaut 17 Flaschen hochprozentigen Inhalts

Am Samstag, 23. Juli 2022, soll er den Alkohol gestohlen haben.

Die Kriminalpolizei sucht den Mann, der in einem Supermarkt an der Straße Rabenhof in Bielefeld (Stadtteil Baumheide) bei einem Ladendiebstahl alkoholische Waren (17 Flaschen à 0,7 Liter) im Wert von über tausend Euro erbeutete.

Mit den vorliegenden Aufnahmen des Tatverdächtigen bittet die Polizei um Mithilfe.

Nahaufnahme. Foto: Polizei

Wer kennt diesen Mann? Foto: Polizei

Der Gesuchte. Foto: Polizei

Menschen, die Hinweise zu dem abgebildeten Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich an das Kriminalkommissariat 14 unter 0521-545-0 zu wenden.