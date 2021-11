Bauplanung soll schlanker werden

Bielefeld

Wenn die Stadt in den kommenden neun Jahren 900 Millionen Euro verbauen will, um 109 Projekte zu verwirklichen, steht nicht die Finanzierung im Vordergrund. Der Flaschenhals sind vielmehr die begrenzten Planungskapazitäten in der Verwaltung – und viel zu lange Planungsphasen. Um die zu verkürzen, braucht die Verwaltung die Zustimmung der Politik, um die sie derzeit in den Gremien wirbt.

Von Peter Bollig