Baustart für die L 712n verzögert sich weiter

Bielefeld

Und die nächste Verzögerung: Der Baustart für die L 712n rückt noch weiter in die Zukunft, weil die Verhandlung im Streit um die Vergabe der Arbeiten zwischen einer Baufirma und dem Landesbetrieb Straßenbau NRW verschoben worden ist. Anstatt an diesem Mittwoch läuft die mündliche Verhandlung in dem Verfahren vor dem Oberlandesgericht in Düsseldorf nun erst am 1. Februar nächsten Jahres.

Von Hendrik Uffmann