Neue Baustellen behindern den Verkehr

An diesem Montag starten in Bielefeld wieder Bauarbeiten - Mobiel schränkt Busfahrten ein

Aufgrund der Sperrung der Stapenhorststraße müssen Verkehrsteilnehmer von diesem Montag an Umwege in Kauf nehmen.

So gehen die Bauarbeiten für die Verlegung des 110.000-Volt-Kabels unter der Stapenhorststraße in die nächste Runde. Voraussichtlich bis Oktober wird die Straße im Bielefelder Westen für den Durchgangsverkehr gesperrt. Alle Wohnhäuser, Geschäfte und Praxen bleiben für Anwohner, Mitarbeiter und Kunden erreichbar. Parken wird für Anwohner und Besucher an den Stellen der Stapenhorststraße, in denen sich kein Baufeld befindet, wie gewohnt möglich sein. Die Arbeiten beginnen zwischen der Kriemhildstraße und der Weststraße.

Während der Sperrung wird der Durchgangsverkehr über die Jöllenbecker Straße und die Voltmannstraße sowie über die Werther Straße umgeleitet. Mobiel leitet die Buslinien 21, 31, 158 und N1 über die Wertherstraße um.

Ebenfalls ab diesem Montag werden weitere Fahrten auf verschiedenen Buslinien ausfallen. Der Grund sind Krankheitsfälle unter den Fahrern. Betroffen sind einzelne Fahrten auf den Linien 24, 33, 51, 57/58 und 94. Details teilt Mobiel unter www.mobiel.de/aktuelles/ mit.

Die Meisenstraße in Höhe der Einmündung Elsternstraße und die Elsternstraße werden ebenfalls voll gesperrt. Dort erfolgen Leitungsarbeiten der Stadtwerke Bielefeld. Zu Teilsperrungen kommt es zudem auf der Eckendorfer Straße zwischen Ziegel- und Finkenstraße aufgrund von Arbeiten der Telekom und auf der Detmolder Straße kurz vor der Osningstraße. Dort werden stadtauswärts die Leitungsarbeiten nach der Weihnachtspause wieder aufgenommen. Die rechte Fahrbahn gegenüber der Endhaltestelle Sieker wird dazu wieder gesperrt.

Die ebenfalls geplante zweite Bauphase am Adenauerplatz mit Straßensperrungen Richtung Brackwede und OWD/Johannistal wurde unterdessen verschoben. Dort soll es im Februar weitergehen.