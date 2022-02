Befreiung in Strapsen

Klopapier fliegt über die Sitzreihen, Konfetti und Spielkarten werden in die Luft geworfen und Gummihandschuhe schnalzen. Diese Kulisse kann nur eines bedeuten: Richard O’Brien’s „Rocky Horror Show“ ist wieder in der Stadt.

Die „Rocky Horror Show“ begeistert doppelt in der Stadthalle Bielefeld

Lange mussten die Fans auf das Kultmusical warten, das aufgrund der Pandemie wie so viele Kulturveranstaltungen um fast ein Jahr verschoben werden musste. Dafür hatten die Bielefelder gleich doppelt Grund zur Freude: an gleich zwei Tagen gastierte die Inszenierung von Sam Buntrock in der mit jeweils 750 Besuchern ausverkauften Stadthalle.