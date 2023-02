Begegnungen am Kirchentisch

Damit am Sonntag in Neustadt Marien die Vesperkirche beginnen kann, haben viele Sponsoren (hinten) das Projekt unterstützt. In einjähriger Vorarbeitet hat das Organisationsteam mit (am Tisch von links) Superintendent Christian Bald, Pfarrer i.R. Ulrich Wolf-Barnet, Karin Lammers-Nehrkorn, Heike Stöcklein, Uwe Moggert-Seils, Kerstin Schachtsiek, Christine Bode, Sozialpfarrer Matthias Blomeier und Pfarrerin Christel Weber die zweiwöchige Veranstaltung vorbereitet.

Foto: Thomas F. Starke