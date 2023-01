Begleiter des politischen Geschehens

Bielefeld

Es war eine eher spontane Idee von Bielefelder Persönlichkeiten, die der SPD nahestanden, aber im politischen Geschäft nicht mehr in erster Reihe mitmischten: Man wollte sich in kleiner Runde regelmäßig treffen, um über Politik zu sprechen und in seltenen Fällen die Aktiven auch zu beraten. So entstand vor 25 Jahren der „Ebelkreis“, der inzwischen als „Bielefelder Gesprächsforum Soziale Demokratie“ zu einem Netzwerk mit rund 45 Mitgliedern angewachsen ist.

Von Peter Bollig