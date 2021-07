Dass auf der viel befahrenen August-Bebel-Straße zwischen der Herforder Straße und dem Kesselbrink in beide Fahrtrichtungen jetzt Tempo 30 gilt, wird der eine oder andere Autofahrer mit dem Bleifuß auf dem Gaspedal demnächst am Geldbeutel spüren. Das städtische Ordnungsamt hat nämlich vom 10. bis zum 19. Juli die neue Geschwindigkeitsvorgabe mit einer der beiden teilstationären Radaranlagen überwacht.

Anwohner machen darauf aufmerksam, dass es auf der August-Bebel-Straße in Bielefeld eine neue Tempo 30-Zone gibt

„Das hat bestimmt bis zu 40 Mal in der Stunde geblitzt. Besonders nachts war das ganz deutlich zu sehen“, sagt Malte Scherf, der an der August-Bebel-Straße wohnt. „Die Leute haben bei jedem Blitzerfoto geklatscht“, berichtet der Bielefelder von Nachbarn, die den Einsatz der sogenannten Semistation gegen Raser am Autosteuer hautnah auf der Straße mit verfolgt hatten.