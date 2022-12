Bei Mobiel fallen mal wieder Fahrten aus

Die Bielefelder Verkehrsbetriebe Mobiel rechnen in den kommenden Tagen mit einer vermehrten Zahl an Fahrtausfällen bei Bus und Bahn. Grund sei - wieder einmal - der hohe Krankenstand beim Personal.

Das teilen die Verkehrsbetriebe auf ihrer Homepage und der App „You“ mit. Der Krankenstand unter den Fahrerinnen und Fahrern sei weiter in die Höhe geschnellt, deshalb müssten Fahrgäste in den kommenden Tagen mit Ausfällen bei Bus und Bahn rechnen, so Mobiel.

Dies könne auch kurzfristig passieren. Zwar versuche man, rechtzeitig zu informieren, dies könne jedoch in einigen Fällen nicht gelingen. Die Smartphone-App „Mobiel You“ zeige Fahrtausfälle eine Stunde vor der regulären Abfahrt an, informiert Mobiel die Kunden.

Laut der Mobiel-Homepage waren an diesem Montag alle vier Stadtbahnlinien sowie 22 Buslinien von Fahrtausfällen betroffen. „Für Fahrgäste, deren gewünschte Fahrt ausfällt oder die 20 Minuten und länger auf Bus oder Stadtbahn warten müssen, gilt die Mobilitätsgarantie – für Abo-Kunden bereits ab 10 Minuten: Wir erstatten dann die Kosten für Taxi, Fahrdienst oder Sharing-Angebot“, verweisen die Verkehrsbetriebe auf ihre Mobilitätsgarantie. Dafür ist eine Quittung nötig.

Der Krisenmodus bei Mobiel wegen Personalmangels ist inzwischen nicht mehr der Ausnahme-, sondern der Regelfall. So hatten die Verkehrsbetriebe zuletzt Mitte September die Fahrpläne auf mehreren Buslinien in der Großstadt zusammen gestrichen. Kurz zuvor hatte es die Nachtbuslinien getroffen.

Ein Grund für den hohen Krankenstand sind die Belastungen, denen die Fahrer ausgesetzt sind. „Der hohe Kostendruck, dem die kommunalen Verkehrsunternehmen ausgesetzt sind, hat zu einer enormen Arbeitsverdichtung und zu deutlichen Reallohnverlusten geführt“, äußerte sich Hermann Janßen, Gewerkschaftssekretär bei Verdi. Wegen der Arbeitsverdichtung und zusätzlichen Stress seien die Busfahrer enorm belastet.