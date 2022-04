Beifahrerin verletzt, Auto demoliert

Polizeisprecherin Hella Christoph: "Eine 49-Jährige aus Verl bog am Montag gegen 16.30 Uhr mit ihrem Pkw von der Buschkampstraße auf die Bekelheider Straße ab und befuhr diese in Richtung Oerkamp. Nach einigen Metern kam der Mercedes auf gerader Strecke aus nicht geklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr in den Grünstreifen und touchierte einen Baum. Dabei wurden die Airbags ausgelöst. Der Mercedes rutschte weiter in den Graben und kam vor einem Baum zum Stehen."

Die Beifahrerin erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen. Ein Abschleppwagen barg den schwer beschädigten Mercedes aus dem Graben. Der entstandene Sachschaden wird auf 20.000 Euro geschätzt.