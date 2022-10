Beißen, spucken, stehlen

Die Chronologie der Ereignisse hat Polizeisprecher Tobias Bußkamp zusammen gefasst. Am Freitagmorgen wurde dank der Videoüberwachung ein dreister Dieb von Bundespolizisten am Bielefelder Hauptbahnhof festgenommen werden. Der 56-jährige Mann hatte zuvor einem in einer Sitzgruppe in der Haupthalle schlafenden Mann das Handy entwendet.

„Der Geschädigte erschien auf der Wache und erstattete Strafanzeige. Dank der Videoauswertung hatten die Bundespolizisten ein gutes Bild von dem Tatverdächtigen und konnten diesen noch im Bahnhof antreffen und vorläufig festnehmen“, berichtete der Polizeisprecher.

Bei der Feststellung der Identität kam heraus, dass der Libanese von der Ausländerbehörde Lippe zur Festnahme ausgeschrieben war. Der polizeibekannte Mann sollte abgeschoben werden. Nach Rücksprache mit der Kreisverwaltung Lippe und der Staatsanwaltschaft Bielefeld wurde der Mann zwecks Vorführung beim Haftrichter in die JVA Bielefeld eingeliefert.

29-Jähriger will Polizistin beißen

Am Samstagmorgen wurde eine Streife der Bundespolizei am Bielefelder Hauptbahnhof aufgrund eines lautstarken Streits am Haupteingang angefordert. Vor Ort trafen die Beamten auf einen 29-jährigen Mann, der sich lautstark mit Mitarbeitern der Deutschen Bahn stritt. Die Beteiligten wurden voneinander getrennt und aufgefordert, sich auszuweisen.

Polizeisprecher Bußkamp:„ "Dem kam der 29-Jährige nicht nach und verhielt sich weiterhin aggressiv gegenüber den Polizisten. Daraufhin sollte der nach wie vor sehr aufgebrachte und provokativ agierende Senegalese zur Feststellung der Identität der Wache zugeführt werden. Dabei kam es zu Handgreiflichkeiten gegenüber den eingesetzten Beamten. Der Mann versuchte, eine Beamtin zu beißen."“

Blick auf den Bielefelder Hauptbahnhof, das Hotel Bielefelder Hof (links oben), das Leinemeisterhaus (rechts oben) und den Bahnhofsvorplatz. Foto: Thomas F. Starke

Der Senegalese sei schließlich zu Boden gebracht und gefesselt worden. Bei der Identitätsfeststellung kam heraus, dass der Beschuldigte seitens der Staatsanwaltschaft Krefeld wegen Beleidigung und seitens der Staatsanwaltschaft Münster wegen Körperverletzung zur Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben ist. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen konnte der Mann seinen Weg fortsetzen. Gegen den polizeibekannten Mann wurde eine Strafverfahren wegen des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitete.

Frau bespuckt Polizisten

Am Samstagabend wurde eine Streife der Bundespolizei Bielefeld auf eine 37-jährige Frau aufmerksam gemacht. "Diese weigerte sich, die barrierefreie Toilette im Hauptbahnhof zu verlassen. Nachdem sie herausgekommen war, sollte sie kontrolliert werden. Hierbei zeigte sie sich gegenüber den Beamten provozierend und aggressiv", berichtete der Polizeisprecher.

Ein Fluchtversuch der 37-Jährigen wurde von Polizisten vereitelt. Polizeisprecher Bußkamp: „Daraufhin schlug die Frau um sich und bespuckte einen der Beamten.“

Bei der Überprüfung ihrer Personalien in der Wache der Bundespolizei neben dem Hauptbahnhof kam heraus, dass die Staatsanwaltschaft Bielefeld die erheblich polizeibekannte Deutsche zur Festnahme ausgeschrieben hatte.

Bereits im Jahre 2020 wurde die gebürtig aus Verl stammende Frau wegen vorsätzlicher Körperverletzung verurteilt. Da sie den haftbefreienden Betrag in einer Höhe von 450 Euro nicht aufbringen konnte, wird sie nun die nächsten 30 Tage im Bielefelder Gefängnis verbringen.