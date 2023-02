Bekommt Bielefeld eine „Stadtpolizei“?

Maik Maschmeier, seit sechs Monaten Ordnungsamtsleiter der Großstadt, will Bielefelds öffentliche Plätze mit einer Art kommunalen „Stadtpolizei“ sicherer machen.

Ordnungsamtsleiter Maik Maschmeier will neues Konzept für Kommunalen Ordnungsdienst vorlegen

Die Streifen des Bielefelder Ordnungsamtes sind an ihren polizeiähnlichen Uniformen zu erkennen.

Was auf dem Kesselbrink seinen Angaben zufolge derzeit erprobt wird, soll, wenn am 14. Februar der Verwaltungsvorstand um OB Pit Clausen und am 2. März der Stadtrat zustimmen, bald überall zwischen Jöllenbeck und Senne Programm sein.