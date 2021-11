„Beletage“ über den Dächern

Bielefeld

Passanten ist vielleicht in den vergangenen Wochen das Gerüst am großen Gebäude der Evangelischen Kirche von Westfalen zwischen Niederwall, Altstädter Kirchplatz und Renteistraße aufgefallen. Was wohl kaum jemand ahnte: Das Haus wurde aufgestockt. Am Dienstag ist Richtfest für das neue fünfte Obergeschoss gefeiert worden.

Von Sabine Schulze