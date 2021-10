Beliebte Nutztiere und „unentdeckte Wilde“

„Tierisches Leben auf dem Schulbauernhof“ heißt der neue Kalender, mit dem der Ummelner Schulbauernhof auf seine Arbeit aufmerksam machen will. Abermals lebt er von schönen Aufnahmen des Queller Hobby-Fotografen Dieter Kunzendorf und nützlichen Textinformationen, die die seit vielen Jahren am Hof engagierte Biologin und frühere Betriebsleiterin Sigrid Kownatzki zusammengetragen hat.

Der neue Jahreskalender des Schulbauernhofes in Bielefeld-Ummeln mit Fotos von Dieter Kunzendorf ist von sofort an erhältlich

Der Kalender 2022 zeigt einen Ausschnitt des tierischen Lebens auf dem Hof. Da sind die oft „unentdeckten Wilden“ wie das Hermelin und die vielen wichtigen Insekten, für die es Geduld und auch Glück braucht, um sie vor die Kamera zu bekommen. Und da sind die beliebten Nutztiere, die schon beim ersten Hofrundgang ins Auge fallen.

Die Nutztiere des Schulbauernhofes waren und sind ein wesentlicher Baustein im Konzept der Einrichtung. Obwohl die Insekten, das Hermelin und das Eichhörnchen auch ständige Bewohner des Geländes sind, so ruht der Fokus der Menschen doch deutlich auf den Haustieren, die oft alten Rassen angehören, darunter Coburger Fuchsschafe, Bentheimer Schweine, Pommernenten und Lakenfelder Hennen. Als so genannter Archehof unterstützt der Schulbauernhof damit die Gesellschaft zur Erhaltung alter, gefährdeter Haustierrassen (GEH).

Mensch-Tier-Beziehung

Die tägliche Versorgung der Tiere beim Füttern, das abendliche Eiersammeln, das Säubern der Stallungen, das Umzäunen und Umtreiben der Schafe, die Klauenpflege, die Tierbeobachtung, angeleitet oder einfach nur so während der Freizeit, schaffen auch während des kurzen fünftägigen Aufenthaltes der Kinder eine intensive Mensch-Tier-Beziehung. Viele Jungen und Mädchen haben zum ersten Mal eine Schippe, eine Axt oder ein Küchenmesser in der Hand. Die Wissensvermittlung über den direkten Kontakt mit den einzelnen Tiergruppen ist einfach: Die Tiere öffnen das Herz der Kinder, das Erzählte landet direkt im Kopf und bleibt dort nachhaltig hängen.

Der neue Kalender vermittelt einen Eindruck davon. Bearbeitet von Nicole Grässner und gedruckt von der Firma Gieselmann, ist er zum Preis von zehn Euro erhältlich in den Buchhandlungen Klack in Brackwede, Colibri in Quelle, Schwarz in Ummeln und Exlibris in Senne sowie auf dem Queller Biohof Bobbert.