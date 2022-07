Benteler verkauft US-Stahlrohrwerk

Der Paderborner Autozulieferer und Stahlrohrkonzern Benteler trennt sich „aus strategischen Gründen“ von seinem einzigen Stahlrohrwerk in den USA mit 330 Beschäftigten.

Das Werk in Shreveport im US-Bundesstaat Louisiana betreibt Benteler seit 2015. Erst vor zwei Jahren hatte es seine volle Leistungsstärke erreicht. Es zählt laut Benteler zu den modernsten und effizientesten Stahlrohrwerken Nordamerikas

Käufer des Werks in Shreveport im US-Bundesstaat Louisiana ist Tenaris, ein weltweit führender Hersteller und Lieferant von Stahlrohrprodukten mit rund 23.000 Mitarbeitern. Der Kaufpreis betrage rund 460 Millionen Dollar, wie das Familienunternehmen mit Holding-Sitz in Salzburg am Freitag weiter mitteilte. Der Verkauf stehe unter dem Vorbehalt der behördlichen Genehmigungen und soll bis Ende 2022 abgeschlossen sein.