Beratungsangebot für werdende Mütter

Werdende Mütter sollten ihre Schwangerschaft möglichst unbeschwert genießen können. Doch zugleich gibt es eine Menge bürokratischer Hürden zu meistern, Termine zu vereinbaren und Anträge zu stellen.

„Viele schwangere Frauen fühlen sich mit diesen Themen alleingelassen – besonders wenn sie ihr erstes Kind erwarten“, weiß Christopher Storz, Teamleiter der Kundenberatung bei der Heimat Krankenkasse, zu berichten. „Wir möchten unsere Versicherten auf diesem Weg begleiten und kontinuierlich Hilfestellung bieten. Wir gehen damit weit über die klassische Beratung einer Krankenkasse hinaus, die sich üblicherweise auf Versicherungsleistungen während der Schwangerschaft beschränkt. Wir möchten die werdenden Eltern in allen formellen und organisatorischen Aspekten persönlich unterstützen und entlasten.“

Das Angebot „Babyglück“ der Heimat Krankenkasse beinhaltet daher zwei ausführliche Beratungstermine vor und einen Termin nach der Geburt. Diese erfolgen in der Regel telefonisch.

„Wir passen uns dabei natürlich flexibel dem Bedarf der werdenden Mama an. Die einen haben sehr viele Fragen und manchmal auch Sorgen, die sie mit unserem Beratungsteam natürlich in Ruhe und vertrauensvoll besprechen können. Andere möchten vielleicht nur an wichtige Fristen und Termine erinnert werden oder Infomaterial anfordern“ berichtet Storz aus dem Beratungsalltag.

Hinter „Babyglück“ steht bei der Heimat Krankenkasse ein Team speziell geschulter Mitarbeiterinnen, die einen breiten Wissensschatz zu allen Themen rund um Schwangerschaft, Geburt und Mutterschaft aufgebaut haben.

Häufig gestellte Fragen sind beispielsweise: Welche Vorsorgeuntersuchungen stehen jetzt für mich an? Wie finde ich eine Hebamme? Was bedeutet Mutterschutz und wie beantrage ich das Mutterschaftsgeld? Welche Zusatzleistungen bietet die Heimat Krankenkasse für Schwangere und Familien? Oder aktuell sehr spannend: Wie bereite ich mich unter Corona-Bedingungen auf die Geburt vor?

Weitere Informationen zu „Babyglück“ sowie ihren persönlichen Beratungstermin erhalten schwangere Frauen unter www.heimat-krankenkasse.de/babyglueck oder der Servicenummer 0800-1060100.