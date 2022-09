Stadt Bielefeld soll Träger des AWO-Berufskollegs werden

Sozialdezernent Ingo Nürnberger macht Mut was die Zukunft des Bielefelder AWO-Berufskolleg angeht: „Der Verwaltungsvorstand prüft ganz ernsthaft eine kommunale Trägerschaft für das Berufskolleg“, sagte Nürnberger bei einer Diskussion im Kolleg, an der neben einigen Dutzend Schülern und Lehrern auch Vertreter der Ratsfraktionen, des Jugendamtes und der Gewerkschaften teilnahmen.

Vertreter der Ratsfraktionen, der Verwaltung und der Gewerkschaft stellten sich den Fragen von einigen Dutzend Schülern und Lehrern des von Schließung bedrohten AWO-Berufskollegs in Bielefeld. Sozialdezernent Ingo Nürnberger verkündete, dass laut Verwaltungsvorstand eine kommunale Trägerschaft für das Kolleg geprüft werde.

„Wir sind in einem guten Austausch über die Bedingungen, aber wir stehen noch ganz am Anfang. Es sind noch ein paar Schritte zu tun“, sagte Nürnberg und betonte, dass eine kommunale Option für die Trägerschaft des Berufskollegs favorisiert werde - „weil sie die stabilste Lösung ist und die am meisten Einflussmöglichkeiten und Steuerungsmöglichkeiten hat“.