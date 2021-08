Berufung am Herd gefunden

Im vergangenen Jahr wagte Przemyslaw Wojcik den Schritt in die Selbstständigkeit und gründete ein Diät-Catering. Seine Frau Katarzyna Wojcik arbeitet als Gesundheits- und Krankenpflegerin. So oft sie kann, unterstützt sie ihn.

„Przemyslaw hat sich in das Thema eingelesen und ganz viel ausprobiert. Wenn er etwas macht, macht er es 100-prozentig“, erinnert sich Katarzyna Wojcik an den neuen Lebensabschnitt ihres Ehemanns. Die 27-Jährige Gesundheits- und Krankenpflegerin unterstützte ihn beim Abspecken und hilft ihm heute bei seinem Schritt in die Selbstständigkeit – nicht nur als kritische Testesserin. „Ich bin, glaube ich, die glücklichste Frau der Welt. Mein Mann versorgt mich fünf Mal am Tag mit frischem, leckeren Essen“, lacht sie.