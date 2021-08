Beschäftigte im Einzelhandel fordern mehr Lohn

Bielefeld

Beschäftigte des Einzelhandels aus OWL, dem Sauer- und dem Münsterland haben sich am Freitag zur Kundgebung in Bielefeld getroffen, um in der aktuellen Tarifauseinandersetzung Druck zu machen. Auf dem Kesselbrink dabei waren auch die Betriebsangehörigen der Druckerei MM Graphia, die nach der angekündigten Schließung des Bielefelder Standorts um einen Sozialplan kämpfen.

Peter Bollig