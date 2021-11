Autozulieferer ZF will seine Werke am Dümmer wettbewerbsfähiger machen – Einigung mit Betriebsrat auf Eckpunkte – Stellenabbau auch über Altersteilzeit

Dielingen/Lemförde

Der weltweit tätige Autozulieferer ZF sichert den etwa 3200 Beschäftigten in seinen fünf Werken am Dümmer mit der Zentrale in Stemwede-Dielingen eine Beschäftigungsgarantie bis Ende 2026 zu. Zudem sollen die Standorte „konsequent auf Zukunftstechnologien“ ausgerichtet werden. Das sieht eine Eckpunkte-Vereinbarung zwischen Betriebsrat und Konzernführung vor, wie das Unternehmen mit Hauptsitz in Friedrichshafen am Bodensee am Dienstag bekanntgab.

Von Paul Edgar Fels