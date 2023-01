Bessere Busverbindungen für Brake gefordert

Weniger Autofahrten, mehr Bus- und Bahnverkehr, so lautet die Formel, mit der die Verkehrswende in Bielefeld vorangebracht werden soll. Doch schon jetzt wird in den Stadtbezirken darum gerungen, die bestehenden Verbindungen auszubauen oder auch nur zu erhalten. In Heepen fordern die Bezirksvertreter, dass es auf der Buslinie 51 umgehend wieder einen 30-Minuten Takt gibt sowie eine Haltestelle für den Schnellbus zwischen Spenge und der Bielefelder Innenstadt.

„Die Verwaltung wird beauftragt, gemeinsam mit Mobiel dafür zu sorgen, dass der 30-Minuten-Takt auf der Linie 51 umgehend wieder realisiert wird“ lautet die Forderung in dem Antrag, den die CDU-Fraktion in der Heeper Bezirksvertretung am Donnerstag gestellt hat - das Wort umgehend ist darin unterstrichen - und den das Gremium einstimmig beschlossen hat. Ebenfalls geschlossen stimmten die Politiker dafür, dass das Amt für Verkehr und Mobiel in der kommenden Sitzung am 9. Februar vorstellen sollen, warum es im Stadtbezirk Heepen welche Ausfälle gebe.