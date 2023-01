Bethel-Bahnsteig wird 13 Meter länger

Bielefeld

Wer in einem Langzug der älteren Stadtbahnen oder einem der neuen Vamos-Stadtbahnzüge an einer der hinteren oder vorderen Türen aussteigen will, kommt an manchen Haltestellen nicht raus. Denn viele Hochbahnsteige sind zu kurz für die extralangen Stadtbahnwagen. So auch der Bahnsteig am Haltepunkt Bethel auf der Strecke der Linie 1. Der soll jetzt um 13 Meter verlängert und runderneuert werden.

Von Peter Bollig