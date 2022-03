Bethel baut neue Großküche

Die v. Bodelschwinghschen Stiftungen bauen in Bethel eine neue Verteiler-Großküche. Rund 3.500 Mittagessen sollen täglich von dort aus an Wohnangebote, Werkstätten, Kantinen und Cafeterien sowie die Betheler Krankenhäuser und die Mamre-Patmos-Schule ausgeliefert und vor Ort erhitzt werden.

Investitionskosten in Höhe von 12,5 Millionen Euro

Eine interdisziplinäre Projektgruppe hat Konzepte und Lösungsvorschläge erarbeitet und dem Bethel-Vorstand vorgelegt. Klar ist nämlich: Die aktuellen Betheler Großküchen – die Zentralküche des Evangelischen Klinikums Bethel (EvKB) am Standort Johannesstift in Schildesche und die Bergküche – entsprechen nicht den zukünftigen Anforderungen. Das vom Vorstand beschlossene Konzept sieht eine neue Zentralküche vor, in der die beiden aktuellen Küchen gebündelt werden.

Die neue Küche wird auf dem 5.132 Quadratmeter großen Grundstück Quellenhofweg 42 neben der Sekundarschule entstehen. Die alte Zimmerei, die sich dort zurzeit noch befindet und von proWerk als Lager genutzt wird, wird abgerissen.

Inbetriebnahme ist für Ende 2023 vorgesehen

Laut Reinhard Röse, Leiter des Betheler Immobilienmanagements, wird der Abriss voraussichtlich im Mai oder Juni dieses Jahres erfolgen; im Nachgang soll mit dem Neubau begonnen werden. Auch wenn Reinhard Röse zu bedenken gibt, dass die Lieferzeiten von Baustoffen zurzeit sehr lang sein können, ist er hinsichtlich des Zeitplans optimistisch: „Fertigstellung des Gebäudes und Inbetriebnahme der neuen Küche sind für Ende 2023 vorgesehen.“ Für Bau und Einrichtung der neuen Küche sowie die erforderlichen Tablett-Transportwagen sind Investitionskosten in Höhe von 12,5 Millionen Euro eingeplant. Hinzu kommen 976.000 Euro für Transporttechnik und Technik an den Ausgabestellen.

Das neue Gebäude wird nach aktuellem Planungsstand eine Grundfläche von 68 mal 37 Metern bekommen und damit ähnlich groß sein wie die alte Zimmerei. Aufgrund der teilweisen Zweigeschossigkeit wird es eine Nutzfläche von mehr als 3.000 Quadratmetern aufweisen. Im Erdgeschoss wird sich die Großküche befinden, im ersten Obergeschoss sollen Sozial- und Verwaltungsräume entstehen.

Weniger CO2-Ausstoß

80 bis 90 Prozent der Essenszutaten werden künftig vorgegart und kalt in der neuen Verteilerküche angeliefert. Dort werden sie gemäß den Wünschen der Kunden zusammengestellt und kalt an die Betheler Standorte ausgeliefert. In den dortigen Ausgabestellen werden die Essen künftig erst unmittelbar vor dem Verzehr erhitzt.

Ein weiterer positiver Aspekt der Neuausrichtung ist der verringerte CO2-Ausstoß beim Transport der Speisen. Schließlich werden bislang mehr als 1.000 Essen täglich aus Schildesche ins EvKB und nach Mara ausgeliefert.