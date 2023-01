Bethel-Chef Pohl kündigt Stellenabbau an

Dabei müsse aber niemand Angst um seinen Arbeitsplatz haben, sagte Pohl im Interview mit der Betheler Monatszeitung „Der Ring“ (Januar). „Wir werden niemanden entlassen.“

Bethel ist eines der größten diakonischen Werke in Europa. Pohl kündigte Stelleneinsparungen durch Ruhestände und Versetzungen an, die in Absprache mit den Mitarbeitervertretungen erfolgen sollen. „Denn wir müssen uns verschlanken, weil wir in manchen Verwaltungsbereichen zu breit aufgestellt sind“, erklärte er.

Keine Einsparungen in der Alten- und Krankenpflege

Beim Krankenpflegepersonal, den Ärztinnen und Ärzten sowie bei den Beschäftigten in der Alten- und Eingliederungshilfe werde Bethel „sicher nicht sparen“, betonte Pohl. „Für die Unterstützung derer, die unsere Hilfe brauchen, würden wir gerne noch mehr Menschen einstellen.“

Wachsende Zahl an psychischen Erkrankungen

Mit Sorge nehme er die wachsende Zahl an psychischen Erkrankungen in Deutschland wahr, die inzwischen auch Platz eins bei den gemeldeten Krankentagen von Bethel-Beschäftigten einnähmen. „Man muss das sehr ernst nehmen und gemeinsam mit den Mitarbeitenden nach Möglichkeiten zur Verbesserung suchen“, sagte der Bethel-Chef.

Mobiles Arbeiten könnte eine Maßnahme sein

Eine Maßnahme könnte das mobile Arbeiten sein, das Vor- wie Nachteile habe. So fielen Wege zur Arbeit weg, man könne sich die Zeit freier einteilen. Andererseits fehle der Kontakt zu den Kolleginnen und Kollegen, sagte Pohl und unterstrich: „Ob das für Mitarbeitende infrage kommt, muss man individuell betrachten.“

Die von Bodelschwinghschen Stiftungen Bethel sind in acht Bundesländern mit insgesamt rund 300 Standorten vertreten. Die Zahl der Bethel-Beschäftigten in Voll- und Teilzeit stieg zuletzt um 3,9 Prozent auf 21.238 Menschen an.