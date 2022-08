Bethel macht trotz vieler Krisen Gewinn

Bielefeld

Bethel hat im vergangenen Jahr ordentlich Geld verdient: 6,84 Millionen Euro blieben unterm Strich übrig, rund zwei Millionen mehr als im Jahr zuvor. Ob das in naher Zukunft wieder gelingt, daran hat Vorstandsvorsitzender Pastor Ulrich Pohl Zweifel. In seiner 155-jährigen Geschichte habe Bethel viele Krisen und Katastrophen erlebt. Die jetzige Ballung an Krisen „fordert uns aber wie selten, vielleicht wie noch nie zuvor“. Pohl kündigt daher „gravierende Einschnitte“ an.

Von Peter Bollig