Bethel sperrt Krankenhausbetten

Der Sommer bringt in Sachen Corona keine Entspannung: Die Zahlen steigen und jetzt wird es auch schon eng in den Krankenhäusern – zumindest im Evangelischen Klinikum Bielefeld Bethel (EvKB). Der Personalengpass führt dort situationsabhängig zu Bettensperrungen.

Der OP-Bereich könne zurzeit ebenfalls nicht in voller Last gefahren werden, so dass es vereinzelt bei planbaren Eingriffen zu einer Verschiebung kommen könne. Sandra Gruß, EvKB-Sprecherin: „Bei uns steigen tatsächlich die Zahlen der Mitarbeiter, die wegen einer Infektion in Quarantäne sind.“