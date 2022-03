Bethel will mehr Geflüchtete aufnehmen

Immer mehr Menschen flüchten vor dem Krieg in der Ukraine. Bethel kündigt an, noch mehr Menschen aus dem Krisengebiet aufzunehmen.

Bislang seien etwa 100 Geflüchtete unter anderem an den Standorten in Ostwestfalen-Lippe, dem Ruhrgebiet sowie in Berlin/Brandenburg und Bethel im Norden in Niedersachsen aufgenommen worden, teilte Bethel-Sprecher Johann Vollmer am Mittwoch in Bielefeld mit. In den kommenden Tagen würden zudem 111 Kinder und Jugendliche mit schweren und mehrfachen Behinderungen erwartet, die sich auf dem Weg über Polen nach Bielefeld befänden. Dazu kämen weitere Aufnahmen kleinerer Gruppen und einzelner Familien.

„Wir suchen ständig nach weiteren Kapazitäten, derzeit sind es bundesweit weitere 200 Plätze“, erklärte Vollmer. Ein großes Problem seien allerdings fehlende Fachkräfte, die sich um die besondere Gruppe der Flüchtlinge mit Behinderungen und die Waisenkinder kümmern könnten. Die Stiftungen haben am Mittwoch auf ihrer Homepage einen Aufruf für die personelle Unterstützung ihrer Flüchtlingshilfe veröffentlicht. Gesucht werden demnach kurz- und mittelfristig pädagogische und pflegerische Fachkräfte, hauswirtschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aber auch Nicht-Fachkräfte und ehrenamtlich engagierte Menschen.

„ Helfende Fachkräfte werden dringend gesucht. “ Bethel-Sprecher Johann Vollmer

Keine neuen Informationen gibt es zu einem als verschollen geltenden Bus mit Waisenkindern aus Kiew, der auf dem Weg nach Bielefeld war. „Wir haben alles für die Ankunft vorbereitet, es sollen gut 90 Kinder sein“, sagte Vollmer: „Erwartet wurden sie schon vor zehn Tagen, leider wissen wir nicht, ob sie überhaupt die Grenze erreichen können.“

Die v. Bodelschwinghschen Stiftungen Bethel, 1867 in Bielefeld gegründet, zählen zu den größten diakonischen Unternehmen Europas. Das Werk unterhält Einrichtungen in acht Bundesländern. Die Arbeitsfelder reichen von Epilepsie über Psychiatrie, Jugendhilfe, Behindertenhilfe, Wohnungslosenhilfe und Altenhilfe bis zu Akutkrankenhäusern.

