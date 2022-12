Betrieb von 6.30 Uhr bis nach Mitternacht

Bielefeld

An den Wochenenden ist auf der Eisbahn in Brackwede das Schlittschuhlaufen zwischen 6.30 und 0.30 Uhr möglich - in den Randstunden früh am Morgen oder spät abends haben die Vereine (Hockey, Eiskunstlauf) ihre Trainingszeiten angesetzt, dazwischen: die öffentlichen Laufzeiten. „Ja, wir sind sehr gut ausgebucht, es gibt praktisch keine Lücken,“ sagt Jürgen Athmer, Geschäftsführer der BBF (Bielefelder Bäder und Freizeit GmbH).

Von Burgit Hörttrich