Als Margret Hennings 25 Jahre alt war, bildeten sich kleine Knoten in ihrem Körper. „Ich hatte Knoten in der Lunge, auf dem Kehlkopfdeckel, auf der Haut. Es ist immer schlimmer geworden“, erzählt die Bielefelderin.

Aktionstag auf dem Jahnplatz in Bielefeld

Wolfgang, Ansgar und Roswitha Ruffer: Ansgar Ruffer leidet an der genetisch bedingten Stoffwechsel-Krankheit Leukodystrophie.

Sarkoidose, so der Name ihrer Krankheit, verläuft bei manchen Menschen akut, bei anderen wird sie chronisch. Die Ursache ist noch immer nicht erforscht. Vermutet wird jedoch eine genetische Disposition im Zusammenhang mit äußeren Faktoren. Eine Therapie gibt es nicht. Statistisch leiden zwei bis drei von 10.000 Personen an der Krankheit.