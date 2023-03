Telefonbetrüger: Fünfstellige Summe an Oetker-Halle in Bielefeld erbeutet

Wieder haben Telefon-Betrüger zugeschlagen. Mit einer perfiden Masche erbeuteten sie einen fünfstelligen Betrag von einer Familie aus dem Kreis Gütersloh. Die Geldübergabe fand Freitag in Bielefeld vor der Oetker-Halle statt. Die Polizei sucht Zeugen.

Familie aus Kreis Gütersloh fällt auf Trick herein

Die Geldübergabe fand am Freitag an der Rudolf-Oetker-Halle in Bielefeld statt.

Am Freitagvormittag, 3. März, nahmen die Betrüger telefonisch Kontakt zu einer Familie aus Clarholz (Kreis Gütersloh) auf. In einem länger andauernden Telefonat wurde mitgeteilt, dass ein Familienmitglied einen folgenschweren Verkehrsunfall verursacht hätte und nun eine Inhaftierung der Person drohe.

In dem Gespräch gaukelten mehrere Personen vor, dass sie Polizeibeamte, Staatsanwälte und Richter seien. Zur Abwendung der angedrohten Inhaftierung wurde letztlich ein hoher Geldbetrag gefordert und eine Übergabe des Geldbetrages in Bielefeld vereinbart.

Hier kam es dann an der Oetker-Halle, gegenüber der Schüco-Arena, am Freitag zur Übergabe des Geldbetrages an einen unbekannten männlichen Täter.

Die Täterbeschreibung

Diese Person kann wie folgt beschrieben werden: männlich, 1,75 bis 1,80 Meter groß, dunkler Teint, dunkle Haare, bekleidet mit einem langen grauen Mantel. Der Mann trug eine FFP2-Maske unter dem Kinn.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer hat am Freitag zwischen 11 und 16 Uhr verdächtige Personen im Bereich der Gemeinde Clarholz oder rund um die Oetker-Halle in Bielefeld beobachtet? Wer kann Hinweise zu Personen oder Fahrzeugen geben? Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241/8690 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. Hinweise an die Polizei Bielefeld unter 0521/5450.