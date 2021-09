Brandrauch vernichtet Bettenausstellung

Die Feuerwehr ist am frühen Samstagmorgen erneut zu Mülltonnenbränden im Bielefelder Stadtteil Stieghorst alarmiert worden. An der Detmolder Straße brannten zwei Abfallbehälter vollständig ab, die Ausstellung eines Bettenfachgeschäftes wurde schwer beschädigt. Die Polizei geht von Brandstiftung aus.

Ein Autofahrer bemerkte am frühen Samstgmorgen dieses Feuer an der Detmolder Straße 348. Zuvor hatte es 550 Meter entfernt an einem Bettenfachgeschäft gebrannt.

Ein Mitarbeiter des Flagship Stores des Bettenhauses Swiss Sense Bielefeld alarmierte um kurz nach 4 Uhr die Feuerwehr. Der Mann hatte einen automatischen Einbruchalarm auf sein Handy erhalten und war sofort zum Firmenstandort in Stieghorst an der Detmolder Straße 401-405 geeilt. Als er auf der Rückseite des Gebäudes nach Einbruchsspuren schaute, stand stattdessen ein Restmüllcontainer in Vollbrand. Die Flammen schlugen an einem Rolltor und der Fassade des Fachgeschäftes hoch.