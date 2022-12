Beute geortet, Dieb in Haft

Fans der Handytechnik eines weltweit bekannten Herstellers mit dem angebissenem Obst-Symbol wissen: Ist ein Gerät verschwunden, lässt es sich standortgenau orten. Vorausgesetzt, in den Einstellungen des Mobiltelefons ist die Suchfunktion für das Handy und sein (Original-)Zubehör aktiviert.

Ein Krimineller war offenbar nicht auf der Höhe der Zeit. Er stahl einem Bielefelder seine teuren Handy-Kopfhörer und hat nun in seiner Gefängniszelle viel Zeit, über den missglückten Beutezug nachzudenken. Denn der Besitzer der Kopfhörer ortete sein Eigentum samt Dieb über besagte Suchfunktion und teilte den Standort des Kriminellen der Polizei mit. Eine Streifenwagenbesatzung musste den Mann nur noch einsammeln.

Die Einzelheiten zum Fall berichtet Polizeisprecher Fabian Rickel. Demnach bemerkte am Dienstagabend eine Zeugin, wie im Bielefelder Ortsteil Gadderbaum der Dieb aus einem Auto die hochwertigen Kopfhörer stahl. Gegen 22.25 Uhr informierte die Anwohnerin der Uhlandstraße die Polizei darüber, dass ein Dieb ihren Audi A6 durchwühlt hätte und anschließend mit den Kopfhörern ihres Mannes in Richtung Johannistal davongelaufen sei.

„Zunächst konnte der flüchtige Kriminelle von fahndenden Polizisten trotz Täterbeschreibung nicht ermittelt werden. Doch bereits gut eine halbe Stunde nach dem Diebstahl meldete sich der Eigentümer der Kopfhörer und gab den entscheidenden Hinweis zur Ergreifung des Gesuchten“, sagte der Polizeisprecher. Da die Kopfhörer über eine Ortungsfunktion verfügten, konnte der Besitzer den aktuellen Standort der gestohlenen Kopfhörer mitteilen. Live teilte der Mann der Polizei-Leitstelle mit, in welche Richtung sich der Dieb mit der Beute bewegte und lotste die Polizei zum Täter.

Gegen 23.45 Uhr wurde der polizeibekannte Kriminelle, ein 30-Jähriger aus Stemwede, an der Heeper Straße in Höhe der Lohkampstraße aufgespürt und von einer Streifenwagenbesatzung festgenommen. In der Hosentasche des Mannes fanden die Beamten die in Gadderbaum entwendeten Kopfhörer. Polizeisprecher Rickel: „Während der polizeilichen Maßnahmen beleidigte der Dieb die Beamten mehrfach.“

Gegen den 30-Jährigen bestand ein offener Haftbefehl wegen anderer Diebstahlstaten. Seit diesem Mittwoch sitzt der Stemweder im Gefängnis.