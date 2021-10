Beverungen bleibt günstigste Stadt in NRW

Immobilienpreise steigen auch 2021 weiter – am kräftigsten mit rund 6 Prozent im Kreis Höxter

Höxter/Bielefeld

Die vielfach hohen Immobilienpreise in Nordrhein-Westfalen steigen auch in diesem Jahr immer noch weiter. Den höchsten Preiszuwachs erlebt dabei der Kreis Höxter. Dort ist der durchschnittliche Quadratmeterschätzwert seit dem ersten Quartal 2021 um etwa sechs Prozent auf 1224 Euro gestiegen. Dennoch bleibt der Kreis Höxter mit seinen rund 35.000 Einfamilienhäusern damit weiter die günstigste Region in NRW.

Von Paul Edgar Fels