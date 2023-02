Stadtpolizisten sollen auf die Schulbank

CDU: Bevor Patrouillen in Bielefeld starten, sollten sie Deeskalationstechniken lernen

Bielefeld

Die CDU begrüßt verstärkte Patrouillen von Polizei und Ordnungsamt in der Stadt, regt aber dringend eine Fortbildung der Beamten an. Neben den Grundlagen der Maßnahmenergreifung müsse es auch eine Schulung in Deeskalation geben.