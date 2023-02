Dalbke-Prozess: Frau starb durch 36 Schnitte und Stiche

Bielefeld

Die 49-jährige Bielefelderin, die im Stadtteil Dalbke im Juli getötet wurde, starb an ihren Stich- und Schnittverletzungen. Dies bestätigte ein Rechtsmediziner am zweiten Verhandlungstag am Donnerstag vor dem Landgericht Bielefeld. Der Ehemann (51) hatte bereits am ersten Verhandlungstag gestanden, seine Frau getötet zu haben.

Von Philipp Körtgen