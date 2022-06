Bezirksregierung soll Jahnplatz-Kosten prüfen

Bielefeld

Fast 28 Millionen Euro und damit fast doppelt soviel wie ursprünglich geplant soll der Umbau des Jahnplatzes kosten. Nach der am Dienstag veröffentlichten jüngsten Kostenprognose, die nach früheren Kostenexplosionen von weiteren Steigerungen in Höhe von rund 3,7 Millionen Euro ausgeht, kommt jetzt Kritik aus der CDU-Ratsfraktion: Fraktionschef Ralf Nettelstroth kündigte an, die Kostenentwicklung für den Jahnplatz-Umbau von der Bezirksregierung Detmold überprüfen zu lassen.

Peter Bollig