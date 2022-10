Politik will mehr tun für den Radverkehr

Bessere Wege für Fahrräder an Bielefelder Passstraße schaffen

Für einen Radweg an der Bergstraße entlang oder zumindest in deren Nähe sprach sich die Bezirksvertretung Dornberg einstimmig in ihrer jüngsten Sitzung im Bürgerzentrum im Amt Dornberg aus. Die Willensbekundung basierte auf einem Antrag des Liberalen Kai Kleinholz.