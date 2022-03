Wer im Berufsverkehr mit dem Auto durch Schildesche fahren muss, der braucht an den allermeisten Tagen starke Nerven. Denn rund um die Hauptkreuzung im Ort sind alle Straßen verstopft, reicht der Rückstau meist mehrere hundert Meter weit. Autofahrer, die aus der Beckhausstraße auf die Westerfeldstraße abbiegen wollen, haben dann noch schlechtere Karten. Deshalb soll an dieser Einmündung eine Ampel installiert werden.

Bezirksvertretung Schildesche will neue Regelung an der Einmündung Westerfeldstraße/Beckhausstraße

Vor allem Linksabbieger von der Beckhaus- in die Westerfeldstraße brauchen häufig viel Geduld.

Das hat die Bezirksvertretung Schildesche in ihrer jüngsten Sitzung beschlossen. Den Antrag dazu hatte die Koalition aus SPD, Grünen und Linken gestellt. An der Einmündung Beckhausstraße/Westerfeldstraße sei es insbesondere schwierig, nach links in die Westerfeldstraße abzubiegen, begründeten die drei Fraktionen den Antrag.