Biber-Zuwachs im Tierpark Olderdissen

Biber Eddi hat eine neue Mitbewohnerin: Ein Biberweibchen lebt seit dieser Woche mit ihm in der Biberburg im Bielefelder Heimat-Tierpark Olderdissen. Das Weibchen stammt aus einem Tierpark in Bern, ist drei Jahre alt und wurde auf den Namen Meret getauft.

Die Tierpflegerinnen und -pfleger in Olderdissen freuen sich, dass Biber Eddi nun wieder Gesellschaft hat. „Im vergangenen Jahr war Moritz, der Vater von Eddi, im Alter von 14 Jahren verstorben. Für uns war daher klar, dass ein neuer Biber einziehen muss“, berichtet Cheftierpfleger Markus Hinker.

Im Februar wurde ein Gesuch für ein Weibchen gestellt, auf das sich der Tierpark Bern gemeldet hat. „Das war toll, dass wir so schnell eine Rückmeldung bekommen haben, weil es manchmal gar nicht so leicht ist, an ein neues Tier zu kommen“, so Hinker.

„Dann folgte aber erst einmal viel Papierkram. Bei der Einfuhr von Tieren müssen einige Vorgaben beachtet und die entsprechenden Zollpapiere vorgelegt werden. Und bis man da alles zusammen hat, das dauert eben.“

Nun ist die Hoffnung groß, dass die Biber Meret und Eddi in den kommenden Jahren Nachwuchs bekommen. „Meret müsste mit ihren drei Jahren bereits geschlechtsreif sein“, so Hinker.

In der Regel besteht ein Wurf bei Bibern aus zwei bis vier Tieren. Die Tragzeit beträgt gut drei Monate, meist kommen die Jungen Ende Mai oder Anfang Juni auf die Welt.