Bielefeld: Die peinliche Posse um 13 Poller

Update: Absperrpfosten in der Altstadt „aus Versehen" einbetoniert

Bielefeld

Es ist eine erneute peinliche Posse um Poller in der Bielefelder Altstadt: In der Steinstraße wurden am Dienstag 13 rot-weiße Absperrpfosten aufgestellt. Mitten auf dem Streifen, wo sonst Autos vor den Geschäften parken.

Von André Best