Bielefelder will mit „Atemlos“ die Jury überzeugen

Bielefeld

Es ist immer noch die erfolgreichste TV-Castingshow Deutschlands. Am Samstag ist die 20. Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ gestartet. In der letzten Staffel des Erfolgsformats werden einmal mehr zahlreiche Kandidaten ihr (womöglich) musikalisches Talent unter Beweis stellen. Mit dabei ist Ange-Bienvenue Dadjo (27) aus Bielefeld. Am Mittwoch ist er in der zweiten Casting-Folge auf RTL zu sehen.

Von Aleksandra Marunic