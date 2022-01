Bielefeld-Bändchen: ab heute orange

Bielefeld

Die blauen Armbändchen zum einfachen Nachweis des 2G-Status im Bielefelder Einzelhandel verlieren an diesem Montag ihre Gültigkeit. Ab sofort werden in der Tourist-Information im Neuen Rathaus am Niederwall sowie in vielen Bielefelder Geschäften kostenlose orangefarbene Armbänder an Geimpfte und Genesene ausgegeben.