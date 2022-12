Bielefeld bekommt den ersten Schnellbus

Bielefeld

„Zügig auf der ganzen Linie“ - mit diesem Slogan werben die Bielefelder Verkehrsbetriebe Mobiel und die Minden-Herforder Verkehrsgesellschaft (mhv) für die erste Schnellbuslinie von und nach Bielefeld. Die S 15, so der Name der Linie, fährt im Stundentakt und benötigt gerade einmal 38 Minuten vom Start am Bielefelder Jahnplatz bis zum Ziel am Zentralen Omnibusbahnhof in Spenge.

Von Jens Heinze