Bielefeld: Betrunkene Frau (84) verursacht 45.000 Euro Sachschaden

Zwei parkende Autos wurden bei dem Unfall beschädigt. Am Audi und am Mercedes entstand Totalschaden.

Die Frau war am Samstagabend in Bielefeld unterwegs. Gegen 20 Uhr fuhr sie im Stadtteil Ummeln mit einer Mercedes B-Klasse die Warendorfer Straße entlang in Richtung Kasseler Straße.

Als sie in Höhe der Goerdestraße war, geriet sie mit ihrem Pkw nach rechts und kollidierte mit dem Heck eines geparkten Smart Forfour. Das geparkte Fahrzeug stieß durch die Wucht des Aufpralls gegen einen ebenfalls geparkten Audi A1 Sportback.

Anstatt stehen zu bleiben und den Unfall zu melden, setzte die Seniorin ihre Fahrt nach einer kurzen Pause fort.

Der Wagen der Unfallverursacherin. Foto: Polizei

Zeugen des Unfalls stoppten die Bielefelderin schließlich auf Höhe eines Supermarktparkplatzes an der Kasseler Straße. Die alarmierten Polizeibeamten führten vor Ort einen Atemalkoholtest durch, der positiv verlief. Anschließend wurde sie für eine Blutprobe in ein Krankenhaus gebracht.

Am Mercedes und Smart entstand jeweils ein Totalschaden. Der Audi wurde erheblich im Heckbereich beschädigt. Alle Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Nach Angaben der Polizei beläuft sich der Schaden auf 45.000 Euro.

Die 84-Jährige muss sich nun wegen ihrer Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden und einer Straßenverkehrsgefährdung mit Fahrunsicherheit infolge des Alkoholgenusses verantworten. Ihr Führerschein wurde sichergestellt.