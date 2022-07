Bielefeld: ein neues Wohnquartier in Sieker

BGW baut an der Sperberstraße für 25 Millionen Euro 76 Wohnungen in fünf Mehrfamilien- und zwölf Reihenhäusern

Bielefeld

Begrünte Dächer, Strom, der direkt vor Ort erzeugt wird, Fernwärme zum Heizen, ein Fahrradparkhaus mit Reparaturstation, Car- und Bike-Sharing-Stationen, die Hälfte der Wohnungen öffentlich gefördert – an der Sperberstraße in Sieker entsteht ein neues Wohnquartier, das in die Zukunft weist. „Dieses ist ein besonders Bauprojekt“, sagt Sabine Kubitza, Geschäftsführerin der Bielefelder Wohnungsgesellschaft BGW.

Von Hendrik Uffmann